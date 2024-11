La Talpa, lunedì 25 novembre super puntata finale: la chiusura in anticipo

(Adnkronos) – ‘La Talpa’ 2025 verrà smascherata lunedì in tardissima serata su Canale 5. La quarta puntata del reality condotto da Diletta Leotta, prevista per lunedì in prime time su Canale 5, diventerà infatti una super puntata finale che ingloberà, in un montaggio serrato, anche la quinta e la sesta puntata.

A quanto apprende l’Adnkronos, il gran finale di lunedì darà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutte le ultime tre puntate, asciugando la parte del talk.

La terza puntata de ‘La Talpa’, andata in onda lunedì 18 novembre, si è conclusa con una nuova eliminazione: Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana, non è riuscita a rispondere nel modo giusto ai quesiti proposti dalla conduttrice e ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5.

La caccia alla talpa si concluderà definitivamente lunedì 25 novembre: il gruppo si restringe sempre più. I concorrenti rimasti sono Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller e Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. Chi è il nemico? L’appuntamento con la super puntata finale lunedì 25 novembre.

Quarta, quinta e sesta puntata de ‘La Talpa’ saranno rese però disponibili nella loro interezza su Infinity. (di Antonella Nesi)