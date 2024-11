L’ennesima tragedia, venerdì mattina, ha tinto di sangue le strade del nostro territorio. Vittima una donna di 38 anni, Maria Ragaglia, residente a Sospiro, finita fuori strada a bordo della propria auto, una Fiat Multipla, lungo la la Sp 28, all’altezza di Derovere.

La giovane procedeva verso la via Giuseppina, quando ha perso il controllo del veicolo, che ha prima sbandato, per poi capottarsi, e terminare la propria corsa in un fossato a bordo strada, contro un albero che non le ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere. Inutili, tuttavia, i tentativi di rianimazione: per la donna non c’è stato nulla da fare.

Per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri di Sospiro, coadiuvati da quelli di Casalmaggiore. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Laura Bosio

