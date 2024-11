La Cremonese si prepara a tornare in campo dopo la sosta di campionato dovuta agli impegni delle Nazionali. I grigiorossi sono reduci da due settimane di lavoro agli ordini di Giovanni Stroppa, richiamato dalla società per riprendere in mano la guida tecnica della squadra, in seguito all’esonero di Eugenio Corini, avvenuto dopo la brutta sconfitta (la seconda consecutiva) nel sentito derby contro il Mantova.

Stroppa, da quanto trapela dallo spogliatoio grigiorosso, è tornato più carico che mai e in questi giorni ha fatto lavorare sodo la squadra, nonostante le assenze dei quattro elementi impegnati con le rispettive Nazionali. Tecnico, staff e giocatori sono concentrati al massimo sull’impegno di domani contro il Frosinone fanalino di coda, tanto che si è deciso di non parlare fino al termine della partita, così è saltata la conferenza stampa pregara di mister Stroppa. Il messaggio è chiaro: niente parole, in questo momento contano soltanto i fatti.

Ha parlato, invece, l’allenatore del Frosinone Leandro Greco, che ha detto che la sua squadra proverà a fare risultato a Cremona, nonostante l’elevato numero di infortunati, aggiungendo poi che Stroppa (che in passato lo ha allenato) è un tecnico bravo e sottovalutato. Greco ha chiuso dicendo di aspettarsi una Cremonese arrabbiata.

E in effetti quello che tutti i tifosi grigiorossi si augurano è proprio di vedere in campo una Cremo da battaglia, pronta a tutto per ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo e che farebbe tornare un minimo di serenità nell’ambiente.

I grigiorossi non possono permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica nei confronti delle tre “lepri” Pisa, Sassuolo e Spezia, ma soprattutto devono difendere la loro posizione nella griglia playoff, evitando di essere agganciati o superati dal foltissimo numero di squadre che la inseguono.

Dal punto di vista tattico, con Stroppa la Cremonese ritornerà ad utilizzare il 3-5-2, ma a contare più di qualsiasi sistema di gioco sarà l’atteggiamento in campo dei giocatori, che da questo punto di vista non hanno affatto convinto nelle ultime due uscite contro Pisa e Mantova. I grigiorossi devono riconquistare la fiducia dei tifosi e l’unica via è quella di cogliere i tre punti contro il Frosinone.

Mauro Maffezzoni

