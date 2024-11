Cremonese a caccia dei tre punti contro un Frosinone in crisi. Con il ritorno di Giovanni Stroppa in panchina, i grigiorossi dovrebbero tornare a giocare con il 3-5-2. A difendere i pali della porta della Cremo contro i ciociari ci sarà Fulignati.

Davanti a lui si dovrebbe ricomporre la linea difensiva a tre con Antov (impiegato un paio di volte da terzino destro da Corini con scarsi risultati) nella posizione di braccetto di destra, Ravanelli al centro e Bianchetti braccetto di sinistra.

I favoriti per il ruolo di esterni a tutta fascia sono Sernicola a sinistra e Zanimacchia a destra. In mezzo al campo in cabina di regia dovrebbe agire Castagnetti, con Collocolo interno destro e Vandeputte favorito per il ruolo di interno di sinistra.

Per quanto riguarda l’attacco, Stroppa dovrebbe puntare su Bonazzoli, che sotto la gestione Corini ha messo minuti nelle gambe trovando anche due gol e un assist. A supporto dell’ex attaccante della Salernitana con molta probabilità si schiererà Vazquez.

Sarà curioso vedere se l’argentino avrà licenza di agire più vicino all’area di rigore come accaduto con Corini in panchina, quando ha segnato tre reti in cinque partite, oppure se si abbasserà molto in campo come avveniva già in passato con Stroppa alla guida.

Contro il Frosinone si dovrebbe tornare quindi a vedere la vecchia Cremonese di Stroppa, con molto più possesso palla, nel tentativo di dominare il gioco. Difficile immaginare scenari diversi, nel senso che il tecnico di Mulazzano dovrebbe continuare ad applicare lo stesso tipo di gioco adottato in passato.

Mauro Maffezzoni

