Cremona in prima linea per dire no alla violenza sulle donne. Sono Diverse le iniziative che anticipano il 25 novembre, data scelta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

Zonta Club Cremona ha deciso di scendere in campo, in particolare al mercato di Cremona, come spiega Carla Grandi, presidente del club: “L’iniziativa si tratta proprio di consegnare direttamente un fischietto che porta anche il numero per la violenza sulle donne 1522. Vedo che è accettato di buon grado questo regalo che noi facciamo a tutte le donne perché purtroppo potrebbe essere anche di ausilio in caso di necessità”.

Come da tradizione, all’ingresso della Galleria xxv Aprile, Aida ha allestito lo stand con offerta libera delle clementine antiviolenza in memoria di Fabiana Luzzi e tutte le altre donne di Aida. A parlare è la Presidente Aida Elena Guerreschi: “Per noi le clementine sono ormai un appuntamento tradizionale del 25 novembre e non solo per AIDA, ma anche per chi ci fornisce queste clementine da vendere e che ci consentono di raccogliere fondi per la nostra attività. Quindi dobbiamo ringraziare Confagricoltura Donna di Lombardia e Soroptimist che ogni anno ci sostengono in questa iniziativa. Ovviamente per noi non solo la sensibilizzazione, ma anche la raccolta fondi è importante perché le attività da svolgere sono veramente tante e i percorsi di fuoriuscita per le donne nel concreto hanno dei costi per poterle aiutare”.

Eleonora Busi

