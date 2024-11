Il Direttore Generale della Cremonese Paolo Armenia ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, la vittoria arrivata allo Zini contro il Frosinone.

“Per noi oggi era fondamentale, era una partita che sentivamo, avevamo bisogno di portare a casa i tre punti con i denti e ci siamo riusciti – spiega il DG Armenia – Brava la squadra e bravo l’allenatore. Oggi sono qua, anche se ci sarebbe dovuto essere il mister, ma è sul lettino, ha necessità di rifiatare, ha sentito parecchio la partita in questi giorni, anche ieri non è stata organizzata la conferenza stampa perché sentiva molto l’ambiente in agitazione. Quando non vanno bene si crea aria pesante, lui ha pagato questa tensione, adesso ha necessità di riprendersi, niente di preoccupante, ma aveva bisogno di stendersi sul lettino con il dottore.

Questa vittoria può portare maggiore serenità all’ambiente?

“E’ una domanda difficile, nel calcio è facile parlare, ma poi contano solo i fatti. Deve iniziare un percorso nuovo, dobbiamo seguire l’allenatore e tutti insieme svoltare questa pagina che per noi non è delle migliori”.

