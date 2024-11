Verranno celebrate nel primo pomeriggio di lunedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sospiro, le esequie di Maria Ragaglia, la donna di 38 anni che ha perso la vita in un tragico incidente nella mattinata di venerdì. Un grave lutto che ha colpito non solo la comunità di Sospiro, dove Maria è nata, ma anche quella di Cingia de Botti, dove viveva da alcuni anni, con il marito e i quattro figli.

L’incidente si è verificato lungo la Sp 28, all’altezza di Derovere. La giovane procedeva in direzione via Giuseppina, quando ha perso il controllo del veicolo, sbandando e terminando la proprio a corsa contro un albero che non le ha lasciato scampo.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona: per la donna non c’è stato nulla da fare.

