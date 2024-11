Successo per il concerto recital Vorrei che fosse amore. Omaggio a Mina, andato in scena sabato sera al Teatro Ponchielli di Cremona, grazie ad una partnership con A2A. Una serata di beneficenza a sostegno delle persone in povertà energetica, che ha visto come protagonista Silvia Mezzanotte.

Standing ovation per un’esibizione che ha ripercorso i più grandi successi della Tigre di Cremona, tra l’entusiasmo del pubblico. La regia e testi sono curati da Gabriele Colferai, che ha preso parte allo spettacolo insieme a Beatrice Baldaccini, nei panni di una coppia di innamorati che racconta la propria storia sulle note dei più celebri successi di Mina.

Sul palco anche un’orchestra tutta al femminile, l’Ensemble Le Muse, diretta dal Maestro Andrea Albertini.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’energia, che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.

Come è stato spiegato dal palco, scopo dell’ente è quello di aiutare le persone in difficoltà economica e sociale realizzando progetti legati al contrasto della povertà energetica: dal sostegno economico per le bollette di qualsiasi operatore energetico, alla formazione sull’uso consapevole dell’energia fino a interventi di efficientamento energetico.

