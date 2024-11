Il fantasista della Cremonese Franco Vazquez ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, la vittoria sul Frosinone.

Quanto era importante vincere dopo due sconfitte consecutive, con il ritorno di mister Stroppa in panchina?

“Era importante, una vittoria necessaria per tutti, ora pensiamo già alla prossima, pensiamo partita per partita”.

Quinto gol in campionato, da cosa dipende questo incremento numerico di gol rispetto alla passata stagione?

“Per fortuna la palla sta arrivando, ero un po arrabbiato di aver sbagliato un gol nel primo tempo, poi la palla giusta è arrivata nella ripresa, ma non è una questione di campo”.

Come avete vissuto queste due settimane?

“Ovviamente non c’è stata serenità, quando viene esonerato un allenatore è anche colpa nostra, è una scelta della società, dobbiamo lavorare e fare bene in allenamento. Speriamo che questa vittoria sia un punto di partenza per arrivare il più possibile in alto”.

Ora tre gare contro squadre che lottano per la salvezza…

“Sono le partite più difficili, oggi abbiamo fatto un bel gioco, ma senza fare quel gol poi si sarebbe reso difficile fare il risultato. Dobbiamo stare bene con la testa per fare la partita che dobbiamo fare”

Oggi è arrivato il clean sheet, siete soddisfatti della prova difensiva?

“E’ troppo importante non subire gol, già così inizi a vincere le partite. Dipende dal lavoro di tutti, non solo dei difensori. Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una bella partita speriamo di continuare così”.

