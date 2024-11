Incidente sul lavoro lunedì mattina in un’azienda agricola di Pieve d’Olmi, dove un uomo di 59 anni ha sbattuto la testa contro un muretto. Il 59enne, dipendente dell’azienda, stava lavorando alla preparazione dei giacigli delle vacche da latte, quando una di queste l’ha colpito con una testata al busto, facendogli perdere l’equilibrio. E’ quindi caduto su un muretto che era posizionato lì accanto, colpendolo con la testa.

Immediata la chiamata ai soccorritori del 118, giunti sul posto poco dopo con ambulanza e auto medica. Le condizioni dell’uomo, seppure serie, non appaiono preoccupanti: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore.

