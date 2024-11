Si è concluso con grande successo il Cremona People Forum, tenutosi lo scorso venerdì 22 novembre presso la Sala del Ridotto del Teatro Ponchielli. L’evento, organizzato da Confcommercio Provincia di Cremona in collaborazione con Vanoli Basket e Be Relevant, ha registrato la partecipazione di oltre 70 aziende, riempiendo completamente la sala e confermando l’interesse del territorio per le tematiche legate alla gestione delle risorse umane.

Il forum ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su temi cruciali come l’inclusione, la diversità e l’integrazione delle nuove generazioni nel contesto aziendale. Attraverso laboratori interattivi e la condivisione di casi di successo, gli imprenditori e i professionisti presenti hanno potuto acquisire strumenti pratici per migliorare il benessere organizzativo e le performance dei propri team.

Un intervento di Randstad Italia, tenuto da Arnaldo Carignano, ha aperto l’incontro illustrando dinamiche e peculiarità dell’attuale mercato del lavoro. Spazio poi all’intervento di Enrica Lipari di Growens, che ha offerto ai partecipanti la propria esperienza di People & Culture Director del gruppo industriale che crea tecnologie per content creation e mobile messaging e al laboratorio tenuto da Be Relevant, società leader nel settore della formazione e della consulenza aziendale.

Stefano Anceschi, Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Cremona, ha dichiarato: “Il Cremona People Forum, che abbiamo organizzato in collaborazione con Vanoli Basket e Be Relevant, ha sottolineato l’importanza cruciale, nell’attuale situazione economica, della gestione delle risorse umane e del ruolo centrale delle persone all’interno dell’azienda. Come associazione di categoria più rappresentativa del terziario, ci stiamo specializzando nell’offerta di servizi di gestione del personale all’avanguardia (welfare, selezione, formazione finanziata) perché sono molto utili agli imprenditori per poter sviluppare il proprio business.”

Per Roberto Spagnoli, Marketing Manager di Vanoli Basket, “Il Cremona People Forum non è stato solo un momento di confronto, ma una vera esperienza di crescita condivisa, proprio come accade in una squadra di successo. Lo sport insegna l’importanza del lavoro di squadra, della leadership e del supporto reciproco, valori fondamentali anche nel mondo aziendale. Proprio come nello sport, la vittoria non si raggiunge da soli. Il Cremona People Forum ci ha permesso di creare connessioni e portare a casa strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane delle aziende. Il bello dello sport è quello di poter aiutare le aziende a crescere anche in ambito business.”

Soddisfatta per l’ottima riuscita dell’evento anche Deborah Ghisolfi, CEO di Be Relevant e Presidente del Gruppo Innovazione di Confcommercio Provincia di Cremona, che sottolinea: “Abbiamo fortemente voluto questo evento per dimostrare quanto a Cremona si possa fare molto. L’obiettivo era far comprendere a imprenditori e responsabili delle risorse umane l’importanza di affrontare temi attuali come l’inclusione, la diversità, l’integrazione delle nuove generazioni e la capacità di riconoscere segnali che possono influenzare la produttività aziendale.

Il laboratorio ha offerto un approccio pratico, permettendo ai partecipanti di sperimentare come rendere concrete azioni spesso percepite come distanti, come programmi di empowerment e formazione condivisa con i collaboratori, il tutto in una modalità visiva e ludica. Fare team è fondamentale, come ci insegna lo sport, motivo per cui Vanoli è sempre al nostro fianco.”

Il Cremona People Forum si è concluso con un aperitivo di networking, offrendo ai partecipanti l’opportunità di consolidare le relazioni instaurate durante la giornata e di discutere ulteriormente le strategie apprese.

