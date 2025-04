In occasione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto della provincia di Cremona Antonio Giannelli e tenutasi in Prefettura martedì, è stato affrontato il tema della gestione della sicurezza delle stazioni e delle aree ad esse adiacenti, nell’ambito dell’individuazione di nuove e più incisive misure di vigilanza, modulate sulle specifiche esigenze della realtà territoriale della città di Cremona e di tutto il territorio provinciale.

All’incontro hanno partecipato il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Capo Posto Polizia Ferroviaria di Cremona, il Presidente della Provincia, il Comandante della Polizia Provinciale, l’Assessore del Comune di Cremona, il Comandante della Polizia Locale, nonché i rappresentanti della Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della F.S. Security di Cremona e i rappresentanti di Arriva Italia Srl di Cremona.

La riunione segna un’ulteriore tappa nel percorso, avviato con l’inizio dell’anno dal Prefetto di Cremona e finalizzato a mettere a sistema, attraverso una pianificazione sperimentale, mirata e integrata, tutti gli attori, le componenti e le risorse umane e strumentali, che, con il coordinamento della Prefettura, possano garantire una maggiore sicurezza del sistema del trasporto provinciale, con particolare attenzione alle aree delle stazioni ferroviarie e delle autolinee, connotate da una diffusa ambulatorietà dell’utenza all’interno o nelle zone ad esse limitrofe.

Gli obiettivi consistono nel potenziamento dei servizi di vigilanza delle Forze di Polizia presso la stazione ferroviaria di Cremona e nella limitrofa stazione autolinee, nonché -a seguito della positiva sperimentazione sul Comune capoluogo- nelle altre principali stazioni ferroviarie della provincia e nella dotazione di adeguati impianti di videosorveglianza, tornelli e presidi a tutela dei viaggiatori e del personale in servizio.

Nella cornice degli indirizzi operativi contenuti in specifiche direttive del Ministro dell’Interno, è stata pertanto condivisa la definizione della sperimentazione, contemplata nella Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dello scorso 16 gennaio 2025, di sistemi di gestione della sicurezza presso la stazione di Cremona, alla luce della ritenuta utilità nel contesto locale.

“Ciò nella consapevolezza della strategicità e centralità del sistema di trasporto, ferroviario e non, per la mobilità dei cittadini e per la vita economica della provincia, e dell’esigenza che il medesimo servizio sia fruibile dall’utenza in massima sicurezza, garantita da approccio integrato, proattivo e dotato dello specifico know how, nello spirito di reciproco supporto e collaborazione e tra enti” fanno sapere dalla prefettura.

