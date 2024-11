Dai progetti delle forze dell’ordine nelle scuole alle campagne di sensibilizzazione delle associazioni operanti nella valorizzazione delle donne: sono numerose le attività per coinvolgere i giovani nel contrasto alla violenza di genere, è fondamentale infatti l’apporto delle nuove generazioni perché sono loro che costruiranno il futuro e in particolare le relazioni, come è stato evidenziato anche durante l’evento organizzato a Cremona in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le parole dei relatori si sono alternate alla voce di Angelica Pasquali, studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari che ha cantato accompagnata alla chitarra da Giuseppe Contartese.

Alla manifestazione ha partecipato anche il Centro Fumetto Andrea Pazienza, con la disegnatrice Francesca Follini che durante gli interventi istituzionali ha realizzato un’illustrazione ispirata al tema della Giornata.

Il servizio di Federica Priori

