Sono trascorsi vent’anni da quando si parlava di costituire una associazione che riunisse ex studenti e professori del Liceo Scientifico Aselli di Cremona. Alle spalle una storia comune che aveva visto un gruppo di persone frequentare il liceo scientifico da studenti o insegnanti o addirittura in entrambi i ruoli. Avevano avuto condivisione di metodi, di organizzazione, di finalità ed entusiasmo come per la realizzazione della mostra Il giro dell’Aselli in ottant’anni, che celebrava gli ottant’anni del liceo Aselli. Quest’anno l’Istituto ne festeggia 100.

Per ricordare i primi vent’anni di attività dell’Associazione si è cercato di ripercorrere le tappe più significative del viaggio attraverso la promozione della cultura scientifica rivolti ad un pubblico diversificato: gli associati, il mondo della scuola e i cittadini tutti in un crescendo di attenzione e considerazione. Conferenze, convegni, mostre, borse di studio, visite guidate e pubblicazioni hanno arricchito i programmi e gli eventi.

Per questo era logico proseguire con le stesse modalità nel festeggiare questo compleanno: un libro, una mostra e alcune conferenze, sempre lavorando in squadra con attenzione particolare alle relazioni umane e alle condivisioni di obiettivi e di metodologie.

Vent’anni con Gli ex dell’Aselli. Appunti di un lungo percorso è il titolo della pubblicazione curata da Laura Parazzi, Gianni Fasani e Clara Vailati che verrà presentata in Salone Quadri del Comune di Cremona il 30 novembre prossimo. Qualcosa di più di un annuario. Un percorso attraverso gli eventi più significativi delle attività dell’Associazione cercando di esprimere lo spirito guida nel corso degli anni. Interventi di alcuni organizzatori, curatori, collaboratori, sostenitori colgono gli aspetti storici, privati, collaborativi, conviviali

Dal pensiero alla realtà. Una mostra una storia è l’esposizione curata da Nicoletta Nolli e allestita in Sala Alabardieri del palazzo comunale. La mostra conduce attraverso cinque sezioni con immagini di relatori, di premiazioni, di esposizioni, di visite al patrimonio artistico della nostra città e dei suoi dintorni tra volti di persone che l’Associazione l’hanno voluta, l’hanno fondata, l’hanno curata.

Se il 2024 si chiude con la pubblicazione e la mostra, il 2025 si apre con le conferenze. Non un ciclo biennale con un titolo complessivo, come è stato negli scorsi anni, ma una scelta trasversale, sempre tenendo come riferimento il tema scientifico.

Così si parlerà di equilibrio tra letteratura e scienza, di turismo spaziale nella corsa alla luna, di teatro come laboratorio di luci, di robotica e intelligenza artificiale, senza dimenticare la bellezza del viaggiare per il mondo come arricchimento culturale della mente e piacere dello spirito; e quest’anno si andrà in Mongolia, paese dagli orizzonti sconfinati. I relatori delle prossime conferenze già conosciuti da precedenti incontri disseminati nei vari cicli: apprezzati e stimati e chiamati per festeggiare con tutti coloro che seguiranno anche questo compleanno.

L’invito di adesione agli eventi è esteso all’intera comunità cremonese. La partecipazione è completamente gratuita.

© Riproduzione riservata