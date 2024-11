Un pubblico delle grandi occasioni ha gremito la Sala “Alberto Ruggeri” della Biblioteca Comunale “Mario Guarneri” di Castelverde per l’inaugurazione della Mostra Collettiva d’Arte Figurativa dal titolo “SIAMO STATE COME LEI – Donne che scrivono la Storia”. Ad introdurre l’evento è stata la consigliera Giulia Scolari, delegata alle Pari Opportunità e ai Diritti della Persona; nel suo intervento ha ribadito che “se le donne non venissero uccise, picchiate, stuprate, minacciate e ridotte al silenzio, non avremmo bisogno di iniziative come questa.

Se ogni donna potesse vivere senza paura, senza restrizioni, senza violenza, non saremmo qui a ricordare il dolore di chi ha subito tutto questo. Questa mostra nasce però dalla realtà, una realtà che oggi ci impone di non voltare lo sguardo altrove. È nostro dovere non solo commemorare, ma impegnarci ogni giorno, a tutti i livelli, affinché ogni donna possa vivere libera e sicura, senza la paura di essere maltrattata o uccisa.”

A creare un sintesi fra le pregevoli opere d’arte che hanno raffigurato “volti, espressioni, luci e colori attraverso linee, forme e traiettorie di sguardi”, mediante pitture, disegni, fotografie – fra cui quelle di Antonietta Bertini, detta “La Bruna”, prima donna camionista d’Italia, originaria di Castelverde -, sono stati il musicista Michele Rigoni, con brani e melodie alla chitarra, e l’attrice Lole Boccasasso, che ha letto una poesia di Alda Merini e il testo “Le Età delle Donne”, scritto dall’assessore alla cultura Fabio Amadini.

Ha concluso il Sindaco Graziella Locci, che ha ringraziato tutti gli artisti e chi ha allestito la mostra, i giovani consiglieri Scolari, Gizzi e Principato, e la Comunità Indiana di Castelverde che, a tutte le Donne, ha donato un fiore. Questo pomeriggio alle 17:30, in piazza a Castelverde, illuminazione del Municipio e della Caserma dei Carabinieri e proiezione delle scene del film “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi.

Questi gli artisti in mostra: Cinzia Anselmi, Maria Cristina Bandera, Loredana Boldini, Gessica Boraso, Maria Cavaggioni, Comunità San Francesco, Palmina Conzadori, Roberto Erosi, Armando Escalar, Greta Ferrari, Valeria Fiorello, Gianni Gaboardi, Mauro Gagliardi, Martina Ghidelli Iannizzotto, Ilaria Giorgi, Barbara Morello, Maria Rosa Mosca, Giusy Parmigiani, Gabriella Pizzulli, Gianmario Romagnoli, Ruggero Ruggeri, Angela Tartamella, Patrizia Tibaldi, Rosa Luisa Vitali.

