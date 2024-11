Venerdì 6 dicembre alle ore 16.00 nella Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, si terrà la presentazione del volume Wiligelmo cacciato dall’Eden, a cura di Giorgio Milanesi, professore di Storia dell’arte medievale presso l’Università degli Studi di Parma.

Il libro apre la collana delle pubblicazioni dedicate alle opere presenti nel Polo museale della Diocesi di Cremona, edita da TeleRadio Cremona Cittanova. Questo primo volume è stato realizzato con il contributo di Inner Wheel Club di Cremona e del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università degli Studi di Parma e raccoglie i risultati degli studi più recenti condotti sulle due lastre del Genesi e tralcio abitato, un’opera collocata sotto il portico della Bertazzola, sulla facciata principale della Cattedrale di Cremona. L’opera, già oggetto di indagine da parte di numerosi studiosi, è stata recentemente restaurata grazie al sostegno di Inner Wheel Club di Cremona, in occasione del trentesimo anniversario dell’Associazione, e all’intervento della ditta Conservart, specializzata nell’utilizzo di tecnologie innovative come il laser.

Durante il restauro sono emerse nuove informazioni che hanno arricchito la conoscenza di quest’opera straordinaria e delle fasi romaniche della Cattedrale, spingendo la ricerca verso nuove interpretazioni.

Il lavoro è stato svolto nell’ambito del progetto “Deconstruction Lombard Identity. For a new Vision of Romanesque Sculpture in the North Italian Context”, finanziato dall’UE attraverso i fondi PNRR.

Il direttore del Museo Diocesano e incaricato diocesano per i Beni ecclesiastici e le attività culturali, Gianluca Gaiardi, nell’introduzione al volume, sottolinea l’importanza del dialogo tra ricerca, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, auspicando che tali iniziative continuino a costruire legami virtuosi tra istituzioni, studiosi e sostenitori della cultura.

L’ingresso alla presentazione è libero. Interverranno Giorgio Milanesi, autore del volume, Luigi Carlo Schiavi, professore del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e referente del progetto, don Gianluca Gaiardi, direttore del Museo Diocesano e incaricato diocesano per i Beni ecclesiastici e le attività culturali e Maria Luisa Dondè, presidente Inner Wheel Club di Cremona.

© Riproduzione riservata