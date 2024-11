Un’altra uscita di strada su tratto di asfalto reso viscido dalla fanghiglia, questa mattina attorno alle 11.20 lungo via Postumia, dopo l’analogo caso di venerdì scorso sull’argine tra Torricella del Pizzo e Motta Baluffi, dove a perdere il controllo del mezzo era stato un bus diretto a Cremona. Stavolta le conseguenze sono state più pesanti, perchè l’utilitaria su cui viaggiavano due uomini, di 35 e 43 anni, è finita giù nel fossato laterale della strada, mentre viaggiava in direzione Malagnino.

Per i due uomini tutto sommato è andata bene, se la sono cavata con contusioni da codice verde, ma la perdita di controllo del mezzo avrebbe potuto causare problemi ben più gravi. Via Postumia è stretta e in questo periodo sono continui i passaggi di mezzi agricoli che trasportano il trinciato rimasto nei campi, dopo le abbondanti piogge di ottobre. Proprio il fango trasportato dalle ruote di camion e trattori, mescolato alla pioggia di questa mattina, potrebbe essere stata una delle cause della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente.

Durante le operazioni di soccorso si sono verificati rallentamenti lungo la strada, gestiti dalla Polizia Locale.

Un appello ad una maggiore attenzione degli agricoltori affinchè provvedano alla pulizia delle strade dopo il passaggio, arriva dal consigliere di minoranza del Comune di Malagnino Sergio Priori, che peraltro opera nel Gruppo di Protezione Civile del Comune di Cremona: “Situazioni come quelle di questa mattina si stanno verificando spesso in questo periodo. Capisco che le operazioni di raccolta dai campi quest’anno si sono prolungate a causa delle piogge di ottobre, ma credo che un po’ più di attenzione da parte di chi effettua i trasporti, pur con tutte le difficoltà del caso, possa prevenire incidenti che posso avere gravi conseguenze sugli utenti della strada”. gb

