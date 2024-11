Una stretta collaborazione tra scuola e mondo agroalimentare per far scoprire e toccare con mano agli studenti le bellezze del settore. È ormai alle porte l’inaugurazione della 79esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, attesa manifestazione con protagonisti bovini italiani e non solo, che si svolgerà dal 28 al 30 novembre.

Tra i vari “attori” che lavoreranno all’iniziativa anche quest’anno una quarantina di ragazzi dell’Istituto Agrario Stanga cittadino, sia tecnico che professionale, che aiuteranno gli allevatori nella cura dell’animale nella loro toilettatura. I giovani avranno la possibilità, inoltre, di accompagnare i bovini durante i vari momenti della manifestazione; un modo diverso anche per fare quella che fino a qualche anno fa veniva chiamata alternanza scuola lavoro.

“Il progetto ha per noi due funzioni” ha confermato il docente dell’Istituto Stanga Mauro Zafferri. “In primis, quella di stimolare i ragazzi nella cura degli animali, con quella passione necessaria che viene ‘messa in campo’ durante la fiera. In secondo luogo, è per loro parte del percorso di crescita, perché queste attività richiedono competenze e qualifiche. Dal canto nostro, noi insegnanti cerchiamo di trasmettergliele attraverso lezioni e partecipazioni a iniziative di questo livello”.

Protagonisti del progetto alcuni ragazzi delle classi quarte e quinte, che inizieranno già nella mattina di mercoledì con l’accoglienza in fiera degli allevatori. La scuola però sarà presente alla manifestazione con tutti i suoi studenti, con alcune novità.

“Saranno previsti poi due momenti diversi, oltre a quello che i ragazzi svolgono come attività vera e propria di cura degli animali in fiera” ha proseguito Zafferri. Nello specifico, si terrà un incontro ad hoc tra gli studenti e il giudice americano chiamato a valutare le bovine durante la sfilata. Inoltre, avranno anche la possibilità di approcciarsi a quello che è l’aspetto che forse almeno si vede della fiera, quello della tua toelettatura. Quello delle fiere zootecniche è un mondo particolare; un mondo veramente appassionante e di speciale”.

Andrea Colla

