Venerdì 22 novembre l’ATS Val Padana, in collaborazione con il Centro Regionale Radioprotezione di ARPA Lombardia e con il supporto del professor Ruggero Poli, ha organizzato un percorso formativo di due ore rivolto agli studenti delle classi 3^ e 5^ del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’I.I.S. Ghisleri (ex Geometri) di Cremona sul tema “Radon, questo sconosciuto”.

Il Radon è un gas naturale radioattivo emesso dalle rocce e dal suolo. Essendo incolore, inodore e rilevabile solo con l’utilizzo di strumenti specifici, risulta essere particolarmente subdolo. Un’esposizione prolungata a questo gas può aumentare il rischio per la salute umana, favorendo l’insorgenza di tumori polmonari. Fondamentale è dunque conoscerne natura e comportamento, per ridurne la concentrazione negli ambienti e attuare tutte le misure di prevenzione.

La giornata formativa è iniziata con l’intervento di Enea Antoniazzi, Direttore della Struttura Igiene Sanità Pubblica – Salute Ambiente di ATS, sugli aspetti sanitari legati alla presenza del Radon negli ambienti di vita; Daniela Lunesu del CRR di ARPA Lombardia ha invece affrontato gli aspetti tecnici generali relativi alla radioattività, illustrando poi le attività e le competenze di ARPA sul tema.

Al termine della lezione, agli studenti sono stati mostrati e commentati i dati acquisiti e scaricati da uno strumento di rilevazione del gas Radon installato per un mese presso il Laboratorio Prove Materiali, situato al piano terra dell’IIS Ghisleri.

La sperimentazione sul campo è infine proseguita con l’utilizzo della strumentazione in dotazione ad ARPA Lombardia per effettuare alcune misurazioni dirette della radioattività di alcuni minerali e vetrerie antiche situate negli archivi dell’istituto. In questa fase gli studenti hanno potuto osservare il funzionamento delle specifiche apparecchiature e porre domande e curiosità al personale di ARPA Lombardia e di ATS.

