Come fare per essere realmente consapevoli dell’impatto che abbiamo sul pianeta, sugli ecosistemi, sulle persone? Come è possibile orientare concretamente le nostre scelte quotidiane verso il rispetto per l’ambiente e il benessere?

Torna Il Tempo CrEDIBILE, il progetto del Comune di Cremona, insieme alla Rete di Istituti Comprensivi della città, rivolto a famiglie, insegnanti e cittadinanza e dedicato al tema della sostenibilità ambientale e alimentare. Ospite d’eccezione Silvia Moroni, meglio conosciuta come @parlasostenibile (https://www.instagram.com/parlasostenibile/), una green content creator e divulgatrice, che attraverso le parole, la voce e l’immagine racconta la sostenibilità.

Durante l’evento, Silvia dialogherà con genitori, insegnanti e cittadinanza e condividerà con il pubblico il suo progetto che ha lo scopo di rendere chi la segue o chi s’imbatte nei suoi post, più consapevole sul tema della sostenibilità ambientale e alimentare.

L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire spunti di riflessione e accorgimenti pratici per rendere la vita di tutti i giorni meno impattante, perché essere sostenibili non è una moda né una scelta: è una necessità. L’appuntamento Sostenibilità “sostenibile”. Scelte quotidiane per l’ambiente e il benessere è venerdì 29 novembre 2024, alle ore 17, al Teatro Monteverdi. La partecipazione è gratuita, per iscrizioni: https://parlasostenibile.eventbrite.it/.

Visto il successo e l’apprezzamento dello scorso anno scolastico, sabato 30 novembre si replicherà “A tavola!! invito a pranzo tra i banchi di scuola”: un’iniziativa sperimentata a marzo e rivolta a famiglie e bambini frequentanti la ristorazione scolastica di asili nido e scuole infanzia comunali, e scuole infanzia e primarie statali. I cuochi e le cuoche delle scuole comunali e della ditta di ristorazione Camst prepareranno un menù a scelta tra due proposte, rigorosamente sane, sfiziose e valorizzanti i prodotti biologici e a chilometro zero. L’evento è andato sold out in pochissimo tempo.

“Le due iniziative del 29 e 30 novembre prossimi testimoniano l’investimento, del Comune, ed in particolare del Settore Istruzione, sulle tematiche che riguardano la corretta alimentazione e la sostenibilità ambientale e alimentare. L’educazione ai corretti stili di vita, attuata fin da piccoli, porta ad essere, da grandi, realmente meno impattanti sul nostro ecosistema.

Per questo l’attenzione è focalizzata su genitori ed insegnanti, che tanta parte hanno nella formazione dei cittadini di domani”, dichiara l’assessora alle Politiche Educative Roberta Mozzi, che aggiunge: “Importante, quindi, la partecipazione all’incontro con Silvia Moroni, che potrà fornire spunti di riflessione significativi, anche legati ad esempi pratici, per poter meglio orientare le abitudini quotidiane.

Altrettanto essenziale la presenza dei bambini dei nidi e delle scuole infanzia comunali e delle scuole infanzia e primarie statali che fruiscono delle nostre mense, accompagnati dai loro genitori, all’evento del 30 ‘A tavola!! invito a pranzo tra i banchi di scuola’, dove i cuoche e cuochi comunali e della Camst cucineranno due menù tipo, che valorizzano l’alimentazione basata su prodotti sani, gustosi e a Km zero. Insomma, tutti dobbiamo ricordarci che la sostenibilità non è una moda, ma un modo di vivere facendo del bene all’ambiente che ci circonda”.

Questa seconda edizione del progetto Il Tempo CrEDIBILE è stata realizzata in collaborazione con Camst, Ersaf e Regione Lombardia, e vede il sostegno di Filiera Corta Solidale, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona e Slow Food.

