Sabato 30 novembre è l’ultimo giorno per il ritiro dei nuovi mastelli per la raccolta del secco indifferenziato. I cittadini che non si sono ancora presentati sono invitati a ritirare il contenitore recandosi al punto dedicato in largo degli Sportivi dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 13.

È necessario presentarsi con il modulo allegato alla lettera di convocazione, debitamente compilato, e a restituire i sacchi azzurri avanzati al momento del ritiro del nuovo mastello o della tessera, a meno che la fornitura annuale non sia stata completamente esaurita o sia stata smarrita. In quest’ultimo caso, è necessario recarsi all’ufficio Tarip di via Geromini e compilare il modulo di smarrimento; una volta completata questa procedura, il nuovo mastello potrà essere ritirato presso l’ufficio stesso. È possibile delegare un’altra persona presentando una delega firmata e una copia del documento di identità dell’intestatario dell’utenza.

Scaduto il termine del 30 novembre, ci si potrà rivolgere agli uffici di Aprica di via Geromini o di via Postumia.

Tutte le informazioni relative al nuovo sistema di raccolta dell’indifferenziato si possono consultare sul sito di Aprica. Per ulteriori necessità è possibile contattare il numero verde 800 173803 o consultare il sito apricaspa.it e l’app rifiutiAMO.

