Cinque climatizzatori nella sala della musica del Museo civico di Cremona sono stati installati grazie a un tesoretto che il settore Cultura ha messo da parte con gli introiti dei biglietti. Il museo non è climatizzato, le uniche due sale ad esserlo sono la sala del Platina, dove sono custoditi tutti quei dipinti su tavola che hanno bisogno di un ambiente coibentato e climatizzato e ora la sala della musica. I climatizzatori In queste sale soprattutto in estate sono necessari per tutelare questo patrimonio affinchè si mantengano le necessarie condizioni microclimatiche per la sua conservazione. Nella sala del Platina ad esempio oltre all’armadio considerato un pezzo unico nel suo genere sono esposti altri gioielli come ad esempio l’Angelo custode di Giulio Cesare Procaccini e il San Girolamo di Boccaccio Boccaccino. Nella sala della musica si trovano tutti gli strumenti musicali, nei progetti dell’amministrazione c’è l’intenzione di climatizzare tutto il museo ma mancano i fondi.

