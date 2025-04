Tutte archiviate le posizioni di quattro medici dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore accusati di omicidio colposo in seguito alla querela sporta dal figlio di un paziente di 93 anni cardiopatico e affetto da amiloidosi cardiaca, ricoverato il 23 gennaio del 2023 al pronto soccorso e morto il 30 gennaio in Unità coronarica per insufficienza cardiaca acuta.

Il giudice ha accolto la richiesta del pm di archiviare il caso. Sotto attacco del figlio del paziente era finito in particolare uno dei medici: l’ex primario di Anestesia e Rianimazione Mario Riccio, il medico di Piergiorgio Welby e dirigente dell’associazione Luca Coscioni.

Nella denuncia, Riccio, assistito dall’avvocato Paolo Antonini, era stato definito “esperto internazionale in eutanasia” che godrebbe di una sorta di impunità grazie all’appoggio politico e della magistratura. “Eutanasia aggravata ai fini di lucro“, scriveva il querelante, arrivando a sostenere che all’Oglio Po ci sarebbe stata una sorta di “pratica eutanasica” per uccidere i pazienti anziani deboli per un tornaconto economico sia per i primari che per l’ospedale.

All’epoca dei fatti, però, Riccio era in congedo.

La consulenza medico legale di cui si era avvalso il pm aveva concluso che la condotta tenuta dai medici era stata “conforme alle linee guida disponibili al momento e alle buone pratiche cliniche”. Ma il figlio del 93enne si era opposto alla richiesta di archiviazione.

“I medici hanno fatto tutto quanto dovevano fare per curare un paziente affetto da amiloidosi cardiaca, per il quale, purtroppo, la prognosi era infausta e in relazione al quale l’operato dei medici ha soltanto portato beneficio per quello che si poteva fare”, aveva spiegato l’avvocato Diego Munafò, difensore di due medici.

“Non riscontriamo alcun elemento che possa provare una colpa medica come emerge dai dati documentali e dalle cartelle cliniche”, aveva aggiunto a sua volta l’avvocato Stefano Sarchi, difensore del quarto camice bianco.

Sara Pizzorni

