Due le auto coinvolte oggi pomeriggio poco dopo le 19 sulla Paullese, all’altezza di Sesto. Quattro i feriti: due uomini di 28, 63 e 74 anni e una donna di 66 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Cremona che si sono occupati dei rilievi. In corso di accertamento la dinamica dello scontro. Gli occupanti delle vetture sono stati tutti ricoverati in ospedale in codice giallo. Nel tratto di strada interessato dall’incidente si sono create lunghe code.

