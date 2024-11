Una violenta aggressione si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì davanti al liceo Anguissola. Vittima e carnefici tutti minorenni, segno di un disagio sociale ampio e purtroppo diffuso tra i giovanissimi.

Erano circa le 14, quando è scattata la violenza, all’uscita da scuola. Il giovane è stato accerchiato da un gruppetto di coetanei, dopo essere intervenuto in difesa di una ragazza, che era stata infastidita. Sono quindi scattate le botte, peraltro nell’indifferenza e nell’immobilismo degli altri numerosi giovani che sostavano nei pressi dell’istituto. Fortunatamente il ragazzo, che ha raccontato sui social network la propria disavventura, è riuscito a chiamare i soccorritori.

I sanitari del 118, intervenuti subito, dopo avergli prestato le prime cure sul posto lo hanno trasportato in ospedale in codice verde. Tempestivo anche l’intervento dei Carabinieri di Cremona, che dovranno cercare di dare un nome e un volto agli aggressori, che la vittima non conosceva, come lui stesso ha scritto in una storia su Instagram.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata