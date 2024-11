Tutto pronto al centro di smistamento di Poste Italiane di via San Bernardo a Cremona, per gestire l’incremento dei volumi delle consegne dei pacchi in in occasione del Black Friday, di Santa Lucia e del periodo natalizio. Un incremento che è stimato nei mesi ottobre novembre e dicembre, i cosiddetti periodi di picco, in circa il 45% in più rispetto ai periodi ordinari dell’anno.

Ma nel frattempo nei primi 9 mesi del 2024 i volumi delle consegne effettuate dai sul territorio cremonese sono già cresciuti del 50%. In vista dei forti incrementi previsti in questi ultimi mesi dell’anno l’azienda ha messo in campo numerose azioni volte a rendere sempre più puntuali le consegne.

Dall’inizio dell’anno Poste Italiane ha assunto in provincia di Cremona 16 portalettere, che si aggiungono agli oltre 200 già impegnati nelle attività di smistamento e recapito. Per rafforzare ulteriormente la squadra e garantire maggiore efficienza operativa, in questa fine d’anno, sono state assunte ulteriori 21 risorse. La rete di distributiva di Poste Italiane in provincia di Cremona può contare su un modello di recapito innovativo composto da un Centro logistico, 5 Centri di Distribuzione e una flotta di oltre 170 mezzi, di cui un oltre il 60% green.

Simone Bacchetta

