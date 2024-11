Lunedì 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento del saldo Imu 2024. Il saldo Imu 2024 è determinato calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote IMU 2024, conguagliando quanto già versato in acconto. Le aliquote Imu 2024, rimaste invariate rispetto al 2023, sono state approvate dal Consiglio Comunale il 18 dicembre 2023.

Per facilitare questo adempimento, il Comune di Cremona ha reso disponibile lo Sportello del Contribuente IMU (https://www.comuneweb.it/egov/Cremona/Sportello-Cittadino_INIZIO.html), grazie al quale è possibile effettuare il conteggio dell’imposta dovuta, stampare il modello di versamento F24 e pagare online, in autonomia 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

L’accesso allo Sportello avviene mediante identificazione con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta di Identità Elettronica). L’imposta dovuta viene conteggiata sulla base della situazione patrimoniale ai fini Imu (identificativi e rendite catastali) del contribuente e agli elementi rilevanti per la definizione del calcolo dell’imposta, aliquote, agevolazioni ecc., così come risulta dagli archivi del Comune.

In caso di discrepanze rilevate fra tali dati e la reale situazione, è possibile apportare in autonomia le modifiche necessarie prima di eseguire il calcolo dell’imposta e quindi effettuare il versamento dell’IMU dovuta direttamente online, oppure stampare il modello F24 e procedere al versamento presso gli sportelli abilitati. Lo Sportello del contribuente IMU offre anche la possibilità di effettuare il conteggio libero dell’imposta, senza necessità di autenticazione, semplicemente mediante inserimento manuale dei dati relativi agli immobili posseduti ed effettuando la stampa del modello di pagamento F24.

Il pagamento mediante modello F24 potrà essere effettuato presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie abilitate. Il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l’imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia uguale o inferiore a € 5,00.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento F24 sono i seguenti:

Codice Ente

Comune Cremona: D150

Codici tributo:

· 3912 IMU- per abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) – COMUNE

· 3914 IMU- per terreni – COMUNE

· 3916 IMU- per aree fabbricabili – COMUNE

· 3918 IMU- per altri fabbricati – COMUNE

· 3925 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

· 3930 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

