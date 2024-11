Cremona si sta preparando al Natale. In piazza Roma, che quest’anno sarà dedicata a bambini e famiglie con attività dedicate, si sta allestendo un grande igloo luminoso che ospiterà laboratori gestiti dall’associazione “Le tate di tutti” e dall’Istituto “L. Einaudi”. Questa mattina è iniziato l’allestimento che ha già destato molta curiosità tra i passanti.

In piazza del Comune sta per essere montato un grande albero di Natale luminoso alto 17 metri, che verrà acceso ufficialmente sabato 30 novembre 2024 alle ore 16.30.

La città ormai è tutta illuminata con installazioni sui palazzi, il Ponchielli e il museo del violino oltre che nelle vie e piazze, e come spiegato ieri nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie il tutto è stato reso possibile grazie a un lavoro corale di Comune, Distretto urbano del commercio e Botteghe del centro. Per le vie della città poi non mancheranno bande e cori, che sfileranno per le vie del centro e si esibiranno nel Battistero, grazie alla collaborazione con la Curia.

Ci saranno anche tanti presepi: in via Mercatello, con una mostra organizzata da Confcommercio con il ricavato devoluto in beneficenza. Altri presepi saranno visibili in luoghi simbolo come Palazzo Comunale e Palazzo Cittanova.

