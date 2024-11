Abderammane Hamsi, classe 2000, ha appena segnato il gol del 3-0, che prima dell’intervallo, consente alla Pieve 010 di chiudere in largo anticipo il derby di alta classifica con la Martelli (Seconda categoria girone H). Il giocatore corre sotto la tribuna e ad un certo punto si accascia, piangente, per un momento fortemente emotivo.

Non è stata una partita normale per la Pieve 010, la prima dopo la morte di Diego Trevisi, scomparso una settimana fa, e che assieme all’attuale presidente Lorenzo Denni aveva fondato prima la Pieve 99 e poi appunto, undici anni dopo, la Pieve 010. Molti ragazzi del 2000, come Hamsi, a Trevisi devono molto calcisticamente parlando: ecco perché non poteva essere una gara normale.

“Gran parte della nostra prima squadra – ha ricordato a “Tutti in Campo” il presidente rossoblu Lorenzo Denni – è partita con noi sin dall’inizio dell’avventura, nel 2010 appunto, coi Pulcini. E Diego c’era perché è stato con me fondatore del club. Sapevamo della sua malattia, ma non pensavamo potesse precipitare tutto così in fretta”.

La memoria di Trevisi è stata dunque onorata non solo con quel pianto liberatorio dopo il gol e con una bella vittoria sul campo, ma anche col minuto di silenzio iniziale delle due squadre al “Borrini” di Piadena Drizzona e col successivo saluto al pubblico con uno striscione: “Dalla famiglia che hai creato mai verrai dimenticato”.

Giovanni Gardani (video Luigi Calcina)

