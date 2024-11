Solidarietà alla Palestina, la cooperante Brattini a Cremona

In occasione della Giornata ONU di solidarietà con il popolo palestinese, e della data del 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani, si terrà un incontro sulla Palestina sabato 30 novembre alle ore 16 in sala Spinelli del Centro Pastorale di Cremona.

Interverrà Giuditta Brattini, cooperante dell’associazione Fonti di Pace, con ventennale esperienza nella Striscia di Gaza in progetti sanitari – riabilitativi, in cooperazione con l’ospedale el Nasser di Khan Yunis, della Palestinian Medical Relief Society.

Brattini si trovava a Gaza durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e poi durante i successivi bombardamenti sulla Striscia.

L’incontro è organizzato da Pax Christi, Pastorale Sociale, Azione Cattolica e Tavola della Pace di Cremona con l’intento di dare voce alle popolazioni che subiscono orribili violenze in un contesto di guerra devastante che sta coinvolgendo l’intera regione del Medio Oriente.

