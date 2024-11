Thailandia, 73 cadaveri nei templi buddisti: “Usati per meditare”

(Adnkronos) – Trovati 73 cadaveri in due templi buddisti della Thailandia. Secondo le autorità locali sarebbero stati utilizzati per pratiche di meditazione. Il ritrovamento al tempio di Pak Nakhon Chaibovorn, nella provincia di Phichit è avvenuto domenica, dopo l’avvio di ricerche in seguito a una prima scoperta di altri 12 cadaveri in un altro monastero nella vicina provincia di Kamphaeng Phet. Le autorità hanno iniziato a incriminare alcuni monaci.

I monaci avevano i certificati di morte e per l’autorizzazione alla donazione di organi dei cadaveri. Le indagini si stanno concentrando sui parenti delle persone morte per confermare che i corpi fossero stati donati volontariamente. “Stiamo cercando di assicurarci che nessuno dei cadaveri fosse stato rubato”, ha spiegato un inquirente. I corpi usati sarebbero stati quelli di seguaci del monastero deceduti e messi a disposizione dei loro parenti. Dopo il loro impiego venivano cremati nei monasteri che sono stati temporaneamente chiusi. Il monastero di Pak Nakhon Chaibovorn è circondato da un fosso con 600 coccodrilli.

Il capo del monastero della provincia di Phichit, Phra Ajarn Saifon Phandito, ha ammesso in una intervista a Pbs che l’uso dei cadaveri è parte di una tecnica di meditazione che ha personalmente sviluppato. “Molte delle persone che vengono qui a imparare sono monaci e tutti questi monaci poi trasmettono il sapere. Non so quanti siano quelli che hanno già adottato la mia tecnica”. I praticanti meditano in bungalow in cui ci sono le bare con resti umani, ha aggiunto. La pratica non è usuale, ha detto per mettere le mani avanti il direttore dell’ufficio per il buddismo di Phichit, Kom Pattarakulprasert. “Avevo chiesto a Phra Ajarn Saifon Phandito se ci fossero cadaveri e mi era stato detto che non ce ne erano. Ma quando i giornalisti hanno scoperto i 41 corpi privi di vita, ho dovuto tornare a occuparmene e discuterò con il capo locale della chiesa se la pratica è appropriata”, ha detto.

La polizia intanto sta cercando di capire se tale pratica è diffusa in tutto il Paese. Secondo la stampa locale, i cadaveri erano decomposti o solo ossa. E venivano usati per insegnare ai bambini tecniche di meditazione e concentrazione.