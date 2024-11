Il Gruppo Ferraroni ha ritirato presso il Centro Studi Americani di Roma, il premio come miglior Bilancio di Sostenibilità selezionato tra oltre 3.000 aziende rappresentanti dell’eccellenza italiana.

Ad un anno di distanza dalla presentazione del Bilancio di Sostenibilità, avvenuta alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 2023, il Gruppo Ferraroni riceve il prestigioso premio ‘’Index Future Respect 2024’’ e lo celebra in occasione dell’evento dedicato al 110°anniversario della Ferraroni Mangimi che si terrà domani venerdì 29 novembre 2024 al Pala MadeinItaly all’interno delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 2024.

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati come vincitori del Premio Index Future Respect 2024 tra più di 3000 Bilanci di Sostenibilità redatti e partecipanti al premio in tutta Italia. Riportiamo al centro della sostenibilità parole chiave come competenza e serietà, che riteniamo le uniche chiavi per le sfide future che ci attendono” dichiara Armando Canepa – Project leader Sostenibilità del Gruppo Ferraroni.

Parole di grande soddisfazione arrivano anche dal CEO del gruppo Maurizio Ferraroni, per un riconoscimento così ambito e prezioso. “Come Gruppo Ferraroni abbiamo accettato la sfida e anticipato gli aspetti di ‘compliance’, certi che questo non sia che l’inizio di un percorso di consapevolezza, differenziazione e acquisizione di nuove competenze da trasmettere lungo tutta la nostra filiera”.

