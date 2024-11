La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha approvato un finanziamento di 1,8 milioni di euro destinato a 67 opere di pronto intervento realizzate dai Consorzi di bonifica per far fronte ai danni causati dal maltempo tra maggio e luglio di quest’anno. Per il territorio cremonese sono previsti 200mila euro per finanziare sei interventi dei consorzi Dugali, Naviglio, Adda-Serio.

“Questi interventi sono fondamentali per ripristinare la piena funzionalità idraulica dei canali, spesso compromessa dalle intense perturbazioni. I Consorzi hanno dovuto agire rapidamente, adottando procedure d’urgenza per garantire la sicurezza idrogeologica e il ripristino delle infrastrutture danneggiate” spiega l’assessore Beduschi.

La rete irrigua e di bonifica lombarda, una delle più estese e articolate in Europa, si suddivide in 12 comprensori. Grazie a un complesso sistema di canali di quasi 28.000 chilometri, i Consorzi gestiscono l’irrigazione di circa 450.000 ettari di terreno. Gli interventi finanziati con questa delibera riguardano principalmente le province di Milano, Bergamo, Lodi, Mantova e Cremona.

“Desidero ringraziare i Consorzi di bonifica lombardi – conclude Beduschi – per il lavoro costante a favore di una gestione ottimale della risorsa idrica. Regione Lombardia, consapevole dell’importanza strategica di questo sistema, ha previsto attraverso il Programma di sviluppo rurale (Psr) per periodo 2024 – 2027 ulteriori 10 milioni di euro con un bando di prossima uscita. Questi fondi saranno destinati non solo alla manutenzione, ma anche alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture irrigue extra aziendali”.

