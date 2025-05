Ogni giorno sono loro, i volontari del soccorso della Croce Verde, ad aiutare la cittadinanza, ma stavolta le parti si sono invertite. “Un’ambulanza si è fermata. Ora abbiamo bisogno di voi”, è l’appello diffuso nelle scorse ore dal presidente Simone Di Dio, che continua: “Questa mattina, durante un intervento delicato, uno dei nostri mezzi ha subito un guasto irreparabile. Non potrà più tornare in servizio.

Per continuare a garantire il servizio di emergenza-urgenza 112, siamo costretti a togliere temporaneamente un mezzo dai servizi di trasporto, dimissioni e assistenza ai cittadini”.

“Un colpo duro per chi ogni giorno conta su di noi anche per visite, terapie, rientri a casa o accompagnamenti protetti.

Siamo la Croce Verde di Cremona. Da oltre 30 anni siamo presenti sul territorio, 24 ore su 24, con due ambulanze operative e decine di volontari pronti ad aiutare chiunque ne abbia bisogno.

Quando chiamate il 118, ci siamo noi. Quando una persona fragile deve essere accompagnata in ospedale, ci siamo noi. Quando c’è bisogno, ci siamo sempre.

Ma oggi, per continuare a esserci, abbiamo bisogno di voi”

Acquistare una nuova ambulanza è urgente e necessario per l’associazione di via Mantova, “è l’unico modo per non lasciare indietro nessuno, per non dover scegliere chi aiutare e chi no, per continuare a servire la comunità con la stessa prontezza e dignità di sempre”.

L’appello è rivolto a singoli cittadini, ma anche a imprenditori, aziende, professionisti, ricordando che le donoazioni sono dretaibili dalla dichiarazione dei redditi.

Per donare tramite bonifico: IBAN IT45C0834011400000002153306 con causale: donazione nuova ambulanza; oppure tramite carte e Paypal al link: https://www.gofundme.com/f/dona-ora-per-aiutarci-ad-acquistare-una-nuova-ambulanza?attribution_id=sl:7025f6a7-ff50-4fb0-9e0f-9622ead2ccf2&lang=it_IT&ts=1747204652&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=copy_link

