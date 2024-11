Napoli, un ticket per i presepi di San Gregorio Armeno? “Errore, rischio effetto boomerang”

(Adnkronos) – “E’ un errore, San Gregorio Armeno è un bene di tutti, nato dall’amore e dalla passione degli artigiani e deve restare di tutti, a prescindere. Il ticket è una formula che a Napoli non credo abbia effetto, anzi si rischia effetto boomerang. Tra l’altro, con cinque euro a Napoli ci si può comprare una pizza e una bibita”. Lo dice all’Adnkronos il maestro presepiale Marco Ferrigno, a proposito della proposta arrivata in Consiglio Comunale il 25 novembre dal consigliere Gennaro Esposito (Azione), che a sua volta aveva raccolto l’idea lanciata dal Comitato Santa Maria di Portosalvo, sull’introduzione del ticket di accesso da cinque euro alla nota via dei presepi, al centro storico di Napoli, per migliorare le condizioni di vita dei residenti e la fruibilità delle bellezze della città da parte dei turisti.

Secondo Ferrigno, non è questa la soluzione per allentare l’affollamento legato all’overtourism: “Le soluzioni potrebbero essere tante, per esempio si potrebbero piazzare dei varchi, con accesso contingentato alla via dei presepi, oppure piazzare un dispositivo elettronico che conti le presenze e segnali quando si è giunti al limite della capienza dell’area”.