Era finito a processo per essersi appropriato del denaro della cassa del ristorante “Tramvai” di via Eridano a Cremona per un importo complessivo di 45.000 euro. Oggi, però, l’imputato, 37 anni, ex socio e dipendente del locale, processato con il rito abbreviato, è stato assolto dal giudice per l’udienza preliminare. A difenderlo, gli avvocati Franco Antonioli ed Elena Faccini.

Per l’ex dipendente, a cui erano contestate le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di relazione d’ufficio e per aver creato un danno patrimoniale di rilevante gravità, il pm aveva chiesto una pena di un anno e nove mesi di reclusione.

Nel novembre del 2021 l’imputato era stato incaricato dall’amministratore unico del ristorante di gestire la cassa, i versamenti in banca e il personale. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe alterato il programma gestionale del Pos, modificando manualmente la voce “pagamento con Pos”, aumentando gli importi dei pagamenti elettronici, usando il proprio user name e la propria password.

“Abbiamo dimostrato che il nostro cliente non aveva alterato il gestionale della cassa“, hanno spiegato i due difensori. “Prima di tutto non si è capito come avrebbe potuto farlo, e poi se uno vuole rubare aumenta i costi e non i ricavi. Inoltre nell’ultimo periodo l’imputato era alle dipendenze per sole sei ore alla settimana”.

“Quel gestionale”, hanno continuato i legali, “avrebbe potuto essere modificato da chiunque. C’era infatti tutta una serie di dipendenti muniti di user name e password che quindi avevano la possibilità di accedere al programma”.

Fondamentale, per i difensori, è stata la perizia affidata al commercialista Enzo Coratella, che, analizzando i carteggi del locale, tra verbali non firmati e perdite non contabilizzate, ha contribuito a “smontare punto per punto tutte le accuse”.

Sara Pizzorni

