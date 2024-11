Prefettura e Forze dell’ordine ancora in prima linea sulla gestione della sicurezza cittadina, in vista della prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevista per venerdì, nell’ambito della quale si farà il punto della situazione, e verrà chiarito il profilo della banda di minorenni che per mesi ha imperversato in città. A questo proposito, mercoledì mattina si è tenuto l’ennesimo blitz della Polizia nella struttura dedicata all’accoglienza dei richiedenti asilo di via Giordano.

Al termine del blitz, che ha visto al lavoro cinque pattuglie, gli agenti hanno fatto salire due persone in una delle auto di servizio. Sull’operazione, in attesa del via libera dell’autorità giudiziaria, vige ancora il massimo riserbo, ma si tratterebbe di un nuovo capitolo dell’operazione interforze andata in scena la scorsa settimana, il 22 novembre, quando erano stati arrestati due minorenni stranieri, membri della banda.

E’ invece ancora da chiarire l’identità del gruppetto di giovani che lunedì mattina, davanti al liceo Anguissola, avrebbe aggredito un ragazzino di 14 anni. Si tratterebbe, anche in questo caso di minorenni, che sarebbero entrati in azione dopo che il giovane li aveva apostrofati per difendere una ragazza, che loro stavano infastidendo. A questo proposito, i Carabinieri stanno indagando.

