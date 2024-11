Mercoledì 4 dicembre alle ore 17:30 nell’aula A 2.2 del Polo di Cremona del Politecnico di Milano si terrà la Cerimonia di conferimento dei Percorsi di Eccellenza, delle borse di studio Lauree Magistrali e del premio di laurea “Federico Minelli”. L’iniziativa mette in evidenza alcuni punti di forza del Campus cremonese. Il legame con le istituzioni: come testimonia la presenza dell’Associazione Cremonese Studi Universitari (Acsu) che ogni anno conferma il suo sostegno al merito e all’impegno profuso da giovani universitari, partecipando al finanziamento dei Percorsi di Eccellenza. La sinergia con le aziende ed il tessuto imprenditoriale: Fondazione Next Generation 3C Ets ha finanziato, per il terzo anno consecutivo, uno dei Percorsi di Eccellenza per assicurarsi la possibilità di ospitare per attività di stage uno dei migliori studenti immatricolati. La forte relazione con gli studenti e le loro famiglie: come traspare dal Premio di laurea “Federico Minelli” rinnovato anche quest’anno dalla famiglia Minelli che ha scelto di mantenere vivo il ricordo e la presenza di Federico nel nostro Campus aiutando laureati in Ingegneria.

Parteciperà all’iniziativa Andrea Virgilio, Sindaco del Comune di Cremona, che oltre a portare il saluto dell’amministrazione comunale rappresenterà l’Acsu, che da sempre sostiene la presenza del Politecnico di Milano a Cremona.

Quest’anno sarà gradito ospite Gerardo Paloschi, vice presidente Acsu e Responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne di Finarvedi SpA, che testimonierà il forte legame della Fondazione Arvedi – Buschini con gli studenti e le realtà universitarie della città.

Parteciperanno anche Stefano Allegri, Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona, ed Enrico Mainardi, presidente di Fondazione Next Generation 3C Ets, perché negli ultimi anni rappresentano un punto di contatto tra il Polo di Cremona e le realtà produttive del territorio e hanno coinvolto in questa iniziativa sempre più aziende. Introdurrà la consegna delle comunicazioni di assegnazione dei Percorsi di Eccellenza il Prof. Filippo Renga, coordinatore di questa iniziativa che giunge oggi alla diciassettesima edizione.

Gli assegnatari di questo premio, oltre a ricevere una borsa di studio del valore complessivo di 5.000 euro, potranno usufruire di ulteriori opportunità: prima fra tutte la possibilità di svolgere ogni estate un tirocinio in azienda. E proprio le attività extracurriculari sono il valore aggiunto di questa iniziativa, come racconterà Beatrice Pipperi assegnataria dell’a.a.2019/20 che spronerà i nuovi assegnatari a cogliere tutte le opportunità di questo percorso di formazione avanzata per migliorare le proprie competenze ed arricchire il proprio curriculum formativo.

Nelle precedenti 16 edizioni sono stati attivati un totale di 148 tirocini estivi, traguardo raggiunto grazie al supporto di 81 aziende, in alcuni casi diventate finanziatrici dei Percorsi, che ne hanno condiviso gli obiettivi e hanno scelto di ospitare gli assegnatari nel periodo estivo per attivare una proficua collaborazione che per alcuni di loro è proseguita anche dopo la laurea. Oggi molti dei precedenti assegnatari dei Percorsi di Eccellenza ricoprono posizioni di rilievo sia in importanti aziende italiane sia in significative realtà straniere.

Il Prof. Gianni Ferretti accoglierà i genitori di Federico Minelli, studente del Politecnico di Milano Polo di Cremona, prematuramente scomparso all’età di 21 anni, che consegneranno un premio di laurea di 1.500 euro ad un brillante laureato del Campus cremonese.

La famiglia Minelli scegliendo di finanziare questo premio riesce a supportare economicamente giovani laureati e a mantenere vivo il ricordo di Federico attraverso il legame anche affettivo che riesce a creare con loro, come testimonia la partecipazione a questa cerimonia di Andrea Paparella, beneficiario del premio dell’anno scorso, che per salutarli si collegherà da Chicago dove sta concludendo un percorso di Doppia Laurea.

Nell’ultima parte dell’incontro il Prof. Alberto Bernardini consegnerà le borse di studio da 2.000 euro dedicate agli immatricolati alle Lauree Magistrali in Agricultural Engineering e in Music and Acoustic Engineering, mentre Viola Scrinzi, una delle vincitrici della borsa dello scorso anno accademico, racconterà la sua esperienza di studentessa della Laurea Magistrale in Agricultural Engineering e come questo premio in denaro l’ha aiutata nei suoi studi.

A chiusura della cerimonia il Ferretti inviterà i presenti a partecipare ad un aperitivo per concludere con un momento conviviale una serata ricca di testimonianze ed emozioni.

