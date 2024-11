Passa di mano la tabaccheria di Pier Emilio ed Ester Persico, in piazza Cadorna da 36 anni, quando la coppia rilevò l’attività da Giancarlo Agosti. Da qualche settimana li sta affiancando Qionglei “Franco” Xu, commerciante cinese in Italia da 32 anni e per 14 titolare di un negozio di casalinghi a Cosenza. Lui e la moglie si sono trasferiti a Cremona per motivi famigliari, avvicinandosi così ai figli. Tante le incombenze burocratiche ancora da perfezionare per il trasferimento delle varie licenze, tanti anche i ricordi rivissuti dai coniugi cremonesi in questi giorni: “Quando siamo arrivati la tabaccheria era molto più piccola e occupava solo una vetrina – raccontano – Abbiamo subito rinnovato gli arredi poi nel 1990 quando la macelleria di fianco ha cessato, ci siamo allargati”.

Così a poco a poco oltre a sigarette, valori bollati, Enalotto e Totocalcio, il negozio si è arricchito di sempre più articoli: sono aumentati esponenzialmente le varie lotterie, e poi giocattoli, quaderni e cancelleria, oggetti da regalo, un settore su cui si è concentrata principalmente Ester, che fino a prima di buttarsi in questa nuova attività aveva lavorato come vigilatrice d’infanzia. “Ricordo la mia prima esperienza di vendita – dice adesso sorridendo -. Non era stata delle migliori, perchè il cliente aveva chiesto del gas per riempire l’accendino e al momento di pagare non avevo idea di quanto costasse. Abbiamo risolto il momento di imbarazzo con una risata”.

Un sorriso che è il suo tratto distintivo: “Una delle cose che porterò sempre nel cuore da questa esperienza è il legame che si è creato con i bambini che entravano in negozio, ho sempre avuto un debole per loro e con le loro mamme si sono creati rapporti che durano da anni. Anzi, molte di loro le ho conosciute proprio quando erano bambine”.

Un lavoro a tempo pieno che non lascia molto spazio per il riposo e che non si è interrotto nemmeno durante il periodo del Covid, quando solo le attività di pubblica utilità erano consentite: “Beh, in quell’unica settimana in cui siamo rimasti chiusi ricordo di avere fatto tantissimi lavori di casa che avevo sempre rimandato”, continua Ester.

Tra i momenti da incorniciare, poi, c’è il fortunato gruppo di 5 giocatori che ha vinto 250mila euro al Superenalotto, con una giocata da 30euro e altre vincite più che interessanti ai diversi tipi di “gratta e vinci”.

Ora ancora per qualche settimana continuerà l’affiancamento ai nuovi titolari (“sono bravissimi, gran lavoratori; devono solo fare un po’ di pratica e chiediamo un po’ di pazienza ai nostri clienti”) e poi finalmente, il meritato riposo.

Giuliana Biagi



