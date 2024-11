A partire dal 1° gennaio 2025, Valerio Natalizia, protagonista nello sviluppo della filiera fotovoltaica in Italia, assume l’incarico di CEO di ECO The Photovoltaic Group, azienda di Cremona, che dal 2020 al 2023 (4anni) ha registrato un significativo aumento del fatturato, proveniente principalmente dal mercato industriale, passato da 2,4 a 27 Milioni di Euro. ECO The Photovoltaic Group, che dal 2020 al 2024 oltre ad aver avuto una crescita esponenziale del volume d’affari, ha assunto cinquanta dipendenti, opera oggi attraverso cinque società operative, tra cui Aurea, una start up innovativa che propone il fotovoltaico da remoto, un modello di business rivoluzionario nel settore dell’energia.

Innovazione nei modelli di business, investimenti in Ricerca & Sviluppo e benessere dei dipendenti sono i valori che hanno guidato e guideranno, nel futuro, l’espansione del Gruppo, che distribuisce il 10% degli utili tra i lavoratori. Inoltre, i dipendenti hanno la possibilità di partecipare alla crescita del gruppo: possono acquisire fino a un massimo del 3% di quote della società ECO Employee Holding, che a sua volta possiede una percentuale delle società operative. Per quanto riguarda le attività di ricerca ECO The Photovoltaic Group è stata una delle prime realtà a proporre e ingegnerizzare impianti agrivoltaici e fotovoltaici galleggianti.

Valerio Natalizia, da sempre attento a uno sviluppo del business coerente con i criteri ESG, pertanto alla sostenibilità ambientale e sociale come criterio di governance aziendale, si dedica, con impegno, a mettere in atto strategie concrete di corporate wellbeing. Valerio Natalizia, ha ricoperto incarichi manageriali di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale fino a raggiungere la posizione di Regional Manager South Europe di SMA Solar Technology AG, leader mondiale nella produzione di inverter fotovoltaici. E’ membro del del consiglio direttivo di Italia Solare di cui è stato Fondatore.

L’ingresso di Valerio Natalizia in qualità di CEO rappresenta un passo fondamentale e strategico per l‘espansione del nostro Gruppo,” afferma Pietro Ghidoni, Amministratore Delegato e fondatore di ECO The Photovoltaic Group. “Con Valerio al timone consolideremo la crescita che abbiamo registrato negli ultimi anni, ampliando la nostra presenza sul territorio e rafforzando le partnership locali. Porteremo a termine nuovi progetti unici e originali contribuendo alla trasformazione del panorama fotovoltaico italiano”

“Assumerò la guida del Gruppo con grande entusiasmo.” Ha dichiarato Natalizia, “Condivido pienamente i valori che lo contraddistinguono: la grande attenzione ai collaboratori, al loro benessere e coinvolgimento, l’impegno costante verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione. Credo fermamente, infatti, nell’importanza di coniugare l’innovazione del business con gli investimenti in ricerca, affiancandoli a una solida responsabilità sociale e ambientale, in piena sintonia con i principi ESG.”

