I carabinieri di Cremona, lo scorso giovedì pomeriggio, al termine di un’articolata attività di indagine svolta in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno posto fine alla latitanza di un cittadino brasiliano colpito da un mandato di arresto emesso dall’autorità brasiliana ed esteso in campo internazionale.

L’uomo era ricercato perché condannato dal tribunale di San Paolo alla pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione per essersi reso responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni commessi nell’agosto 2018 in Brasile ai danni di una donna.

I carabinieri, appresa la notizia della presenza del ricercato tra Ostiano e Gabbioneta Binanuova, hanno avviato una serie di accertamenti volti al rintraccio del ricercato. L’uomo è stato rintracciato a Gabbioneta Binanuova dove viveva con la compagna in un appartamento e lavorava alle dipendenze di una ditta di una provincia limitrofa.

L’uomo è stato accompagnato in carcere a Cremona dove rimane a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia che dovrà decidere sull’estradizione richiesta dal Brasile.

© Riproduzione riservata