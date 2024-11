Una giornata all’insegna della natura e della condivisione: il bosco delle api di Cremona, che si trova a Cavatigozzi in via Gaetani, si è arricchito di nuove piante grazie alla giornata di piantumazione straordinaria organizzata da Greenpeace.

Un progetto che si è concretizzato già da tempo, ma il bosco “aveva bisogno di nuove piante per crescere rigoglioso”, raccontano gli organizzatori. Per questo è stata organizzata una piantumazione sociale, aperta a chiunque (bambini e adulti) per tutta la giornata di sabato, dalle 10:00 alle 16:00.

Orniello, ciliegio selvatico, marasca, mirabolano, gelso bianco, ginestra di Spagna, lantana, ligustro, erba cornetta, biancospino, spinocervino: sono state queste le essenze protagoniste di questo speciale appuntamento.

