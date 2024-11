Luci in facciata, alberi di Natale in foyer e il rosso che spicca in platea: è un Ponchielli vestito a festa quello che venerdì sera ha messo in scena l’opera “Andrea Chénier” di Giordano nel nuovo allestimento coprodotto da OperaLombardia con i teatri di Pisa Lucca e Rovigo.

La direzione dell’Orchestra I pomeriggi musicali era affidata a Francesco Pasqualetti mentre Andrea Cigni ha firmato la regia presentandosi a Cremona nel duplice ruolo di Sovrintendente del teatro e autore di una versione che fa dialogare la dimensione intima e quella sociale dell’opera: l’aspro contrasto fra le classi sociali, dissestate dalla Rivoluzione Francese narrata nel libretto di Illica, è infatti vissuto attraverso i sentimenti dei protagonisti.

Nel ruolo eponimo il tenore Angelo Villari che ha ricevuto scroscianti applausi a scena aperta, apprezzato anche il resto del cast vocale così come il Coro OperaLombardia preparato da Fiocchi Malaspina.

Prima della recita, le maestranze del Ponchielli hanno letto un comunicato sindacale spiegando di aver aderito allo sciopero generale indetto per il 29 novembre ma di aver scelto di rappresentare comunque l’opera per non penalizzare il pubblico che “ha ancora voglia di emozionarsi”. Domenica alle 15:30 si replica.

Federica Priori

