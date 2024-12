Volete conoscere la dinamica della popolazione di Cremona, Crema, Casalmaggiore e di tutti i comuni della provincia? Volete sapere quante sono le imprese del vostro territorio, quanti gli addetti, quale il reddito medio pro-capite del vostro paese, capire come evolve il commercio? A queste e molte altre curiosità potete dare risposta consultando sui quotidiani online CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews la nuova area “Cremona allo specchio”.

Oltre alle curiosità, a un’area dove trovare i dati che state cercando, ciò che proponiamo è la lettura di Cremona e della sua Provincia attraverso alcuni indicatori chiave che, comune per comune, fotografano la situazione attuale. Una lettura che vi proponiamo a partire da lunedì in alcuni approfondimenti messi a punto da Elio Montanari, ricercatore specializzato nelle indagini territoriali.

Gli ambiti tematici che abbiamo scelto sono cinque: Popolazione e dinamica demografica, Imprese e addetti, Rete del commercio, Redditi e contribuenti, Consumo del suolo. Cui si aggiunge una sezione dedicata a indicatori geografici (a partire dalla superficie).

La creazione di questa area e il senso di questa analisi si riassume in tre parole: misurare, confrontare e valutare. Ogni singolo indicatore del panel in cui si articolano queste indagini fotografa una condizione, la misura e la rende confrontabile con quella degli altri territori, consentendo una valutazione, che evidenzia punti di forza e criticità. Quella che vi proponiamo è una narrazione che si sviluppa sul filo dei numeri che raccontano il presente definendo una base dati comunale che può, in prospettiva, costituire un punto di partenza per successivi aggiornamenti e ampliamenti del quadro della ricerca. Indicatori oggettivi, ricavati da fonti istituzionali, ponderati rispetto alla popolazione residente dei comuni interessati, che ci consentono oggi di definire una fotografia del presente fondata su dati oggettivi.

Il campo di osservazione sono i 113 comuni della provincia di Cremona che, ripartiti secondo la popolazione residente, al 1° gennaio 2024, sono così distribuiti: 3 oltre i 10 mila abitanti, 9 da 5mila a 10 mila abitanti, 29 da 2 mila a 5 mila abitanti, 39 tra 1000 e 2000 abitanti e 33 con meno di 1.000 abitanti.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE “CREMONA ALLO SPECCHIO”

