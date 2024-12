Un diverbio che si è tramutato in una colluttazione a causa dell’alto tasso alcolico, quello che si è consumato la scorsa notte in via delle Industrie, con protagonista un giovane di appena 18 anni ma già noto alle forze dell’ordine. Durante il deflusso da un locale, circa all’ 1:30, si è creato un parapiglia ed è stato richiesto l’intervento del 112. Quando la Volante della Polizia è arrivata, ha trovato il ragazzo ubriaco e in condizioni piuttosto serie e l’ha quindi trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Non è noto se siano state rese testimonianze in merito all’accaduto.

