Domenica all’insegna della passione per l’opera con le arie più celebri di Rossini, Verdi e Donizetti eseguite nel Gran Galà in Sala Maffei a Cremona dai talentuosi finalisti del 18° Concorso Internazionale di Canto Lirico “Cappuccilli-Patanè-Respighi” organizzato dalla Associazioni territoriali di Confartigianato Imprese e ANAP in collaborazione con la Camera di Commercio nell’ambito del progetto Masterclass.

Oltre 60 i partecipanti provenienti da tutto il mondo, alcuni già in Italia per perfezionarsi e altri giunti appositamente per il Concorso, che si sono esibiti davanti alla prestigiosa giuria sognando il podio: a conquistare il primo posto è stato il basso coreano Minsu Kim già in finale la scorsa edizione, secondo classificato il baritono coreano Jonghwan Lee che ha ricevuto anche il premio del pubblico, poi terzo ex aequo il basso russo Sergei Morozov e il basso coreano Seongwon Kim.

Soddisfatta l’organizzatrice Brigitta Picco, che ha sottolineato l’elevata adesione: è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti, infatti 25 candidati dovranno attendere il prossimo anno. Per Cremona il Concorso è al contempo l’occasione di sostenere giovani artisti e promuovere l’immagine di città della musica.

La manifestazione avrà un’appendice: durante l’estate i vincitori canteranno all’ombra del torrazzo insieme a big del canto lirico come il tenore Walter Fraccaro, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Miskolc diretta dal M° Lorenzo Castriota.

Il servizio di Federica Priori

Riprese video di Francesco Sessa

© Riproduzione riservata