Si è svolta questa mattina presso la sede di Anci Lombardia a Milano la prima seduta del dipartimento Sicurezza, Protezione civile e Polizia Locale all’interno del convegno “Emergenze territoriali e gestione dei Black-out energetici: procedure, strumenti e possibili sinergie operative con i Comuni”.

L’assessore alla sicurezza Santo Canale, dopo la nomina ufficializzata in data 12 novembre, ha presieduto lo svolgimento dei lavori in qualità di vice presidente.

Una grande opportunità per Cremona, le cui istanze saranno avanzate sul tavolo regionale da Canale che intende trovare in queste occasioni di incontro nuovi spunti per una migliore gestione della sicurezza urbana in città.

E’ noto che la sicurezza sia divenuta rapidamente uno dei temi più delicati nelle città di tutto il territorio nazionale e Canale sostiene che lo scambio tra amministratori sia un importante punto di partenza per azioni condivise anche a livello regionale, al fine di ottenerne una maggiore efficacia.

Non solo, Canale negli scorsi anni era già stato membro del Dipartimento Europa e della Consulta Giovani, esperienza che aveva trovato edificante, tuttavia, ad oggi, la sua esperienza professionale di agente di polizia locale presso il comando di Bergamo gli consentirà di coadiuvare la gestione politica delle necessità urbane dei cittadini con la conoscenza degli aspetti operativi necessari alla concreta messa in opera.

“E’ stata una prima seduta d’insediamento conoscitiva e di pianificazione delle prossime attività. La complessità del tema e l’urgenza della sua gestione è stata subito nota a tutti i membri del gruppo, c’è molta voglia di fare”, ha detto Canale. “Non nascondo il mio entusiasmo, per me rappresentare Cremona e l’intera provincia cremonese è un merito e intendo farlo con grande senso di responsabilità.

Non solo verso i cittadini, ma anche verso l’intero corpo della Polizia Locale che quotidianamente svolge il proprio dovere con professionalità e a servizio della comunità. Il fatto di essere io stesso un agente, mi rende perfettamente consapevole delle criticità con cui ogni giorno si scontrano. Questo per me è e sarà sempre il punto di partenza: come parte politica, dobbiamo garantire ai nostri agenti le migliori condizioni operative possibili, solo così affronteremo l’emergenza sociale al massimo delle nostre potenzialità”.

