Un 24enne è finito in manette dopo essere stato colto in flagrante mentre spacciava. L’operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo di Cremona è scattata nella serata del 30 novembre. Durante un controllo del territorio, la pattuglia ha notato lo scambio tra due soggetti, ed è intervenuta subito.

Durante il controllo il 24enne ha cercato di scappare, spintonando e scaraventando in terra un carabiniere che, fortunatamente, non ha riportato ferite. In aiuto ai militari è però arrivata una seconda pattuglia, che ha bloccato il fuggitivo e recuperato la sostanza stupefacente e il denaro provento della vendita.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto alla Caserma Santa Lucia e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona. La mattina del 2 dicembre l’arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune di Cremona. Le accuse dei suoi confronti sono di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’acquirente è stato invece segnalato quale assuntore alla competente Autorità amministrativa.

