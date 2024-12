La Giunta regionale ha approvato il programma straordinario di investimenti in sanità per il 2024, destinando oltre 219 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture, la sicurezza e l’efficientamento energetico del sistema sanitario regionale. La delibera, proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, prevede interventi strategici per migliorare la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle strutture sanitarie.

In provincia di Cremona il grosso è andato all’area cremasca, con 8 milioni e 952mila euro all’Ospedale di Crema per la sostituzione degli impianti nella centrale frigorifera e per l’unità di trattamento aria. Sempre per l’ospedale di Crema arriveranno altri 2 milioni per adeguamento sismico dell’edificio che ospita il Cup e gli ambulatori. 2 milioni e 175mila euro andranno invece all‘ospedale di Rivolta d’Adda per la sostituzione delle caldaie nella centrale termica, nuove unità di trattamento aria e nuovo sistema di telecontrollo degli impianti.

Sul capoluogo Cremona arriveranno 2 milioni per l’adeguamento antisismico e degli impianti antincendio dell’edificio di via San Sebastiano dove si trova il Consultorio (edificio B).

Tra gli interventi più impattanti in Regione ci sono l’ampliamento del Pronto Soccorso del San Gerardo di Monza (30,5 milioni di euro) e la ristrutturazione dell’Ospedale di Voghera (52 milioni di euro). Particolare attenzione è rivolta anche alla salute mentale e alla neuropsichiatria infantile, con la realizzazione di una nuova struttura a Dalmine per 6,5 milioni di euro. E ancora oltre 31 milioni per l’Ospedale Sacco di Milano, 13,7 milioni per l’avvio della prima fase della riqualificazione degli Spedali Civili di Brescia, altri fondi per l’acquisto della PET al Papa Giovanni di Bergamo e l’angiografia digitale all’ospedale di Mantova.

“Con questa delibera – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – Regione Lombardia dimostra ancora una volta il suo impegno verso una sanità di eccellenza, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di essere all’altezza delle sfide future. I nostri ospedali e i nostri servizi territoriali saranno sempre più sicuri e moderni. Un investimento sulla salute è un investimento sul futuro di tutti noi”.

© Riproduzione riservata