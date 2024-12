Microbiota Revolution, progressi e novità al centro del congresso

ROMA (ITALPRESS) – Approfondire il dialogo e il confronto all’interno della comunità medico scientifica nazionale e internazionale sugli ultimi sviluppi in termini di ricerca e di applicazioni cliniche sul microbiota intestinale: è l’obiettivo della seconda edizione di Microbiota Revolution 2024, il congresso realizzato grazie al sostegno non condizionante di Alfasigma, che ha riunito all’Auditorium Centro Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 200 esperti nazionali e internazionali di microbiologia, gastroenterologia e nutrizione per fare il punto sui più recenti progressi nel campo del microbiota intestinale.

